Madagascar : le coprs de Alana Cutland retrouvé

Après des jours de recherche, les forces de l’ordre ont affirmé devant la presse hier que le corps de la jeune britannique Alana Cutland a été trouvé dans la commune Mahadrodroka. Quelques parties de son corps seulement ont été retrouvées selon la gendarmerie qui a procédé à l’enquête. Si on fait un retour sur les faits, cette jeune britannique, qui aurait fait une recherche à Madagascar sur les fonds marins, a sauté d’un avion en plein vol au-dessus d’Anjavavy.

Depuis ce tragique accident survenu le 25 Juillet 2019, les membres de la famille ont rendu hommage à la «jeune fille brillante et indépendante». « Nous avons le cœur brisé par la perte de notre merveilleuse fille » telle était la déclaration de la famille reportée par The Telegrap. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar