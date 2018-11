Brèves Madagascar Madagascar: le domicile de Mbola Rajaonah perquisitionné

Hier, les forces de l’ordre et le BIANCO (Bureau Indépendant Anti-Corruption) ont perquisitionné le domicile de l’ancien Conseiller d’Hery Rajaonarimampianina et propriétaire du groupe Tafaray, une société de transit. Cette perquisition a duré plus de 8 heures. Son avocat de dire que son client est victime d’acharnement. Lui de continuer qu’aucun détail sur le motif de la perquisition n’est inscrit dans le mandat sorti par le pôle anticorruption.

Cette perquisition fait suite à la convocation de cet opérateur économique lundi dernier à la BIANCO. Selon les informations reçues. Les sociétés de cet opérateur économique dans les provinces ont fait aussi l’objet d’une perquisition. Il n’était pas dans son domicile lors de ladite perquisition, ainsi, son coffre fort a été scellé. Rappelons, que Mbola Rajoanah est enquêté sur une affaire de trafique de bois de rose et de fraude douanière. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar