Madagascar: le football a le vent en poupe

La qualification de Madagascar pour la première fois dans son histoire a propulsé le ballon rond malgache. En effet, après la quatrième journée des matches de groupes pour la qualification à la CAN 2019, les Bareas sont actuellement à la 100e place sur la FIFA World Ranking ou classement de la FIFA. En outre, Njiva Rakotoarimalala est sélectionné dans l’équipe type en Afrique. Rappelons qu’il a inscrit le but qui a envoyé Madagascar au Cameroun.

Ainsi, Madagascar a gagné six places sur la scène internationale. Le football malgache a vraiment le vent en poupe. Malgré, les petits problèmes après le match contre la Guinée équatoriale, les joueurs restent déterminés. Ils appellent encore la population à les soutenir pour leur avant-dernier match contre le Soudan ce mois de novembre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar