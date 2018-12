Brèves Madagascar Madagascar: le nouveau clip de Shyn et Denise est tout simplement une merveille

Avant de reparler de la politique à partir de demain, pour le compte du deuxième tour des élections présidentielles entre l’ancien président de la République Marc Ravalomanana et l’ancien président de la transition Andry Rajoelina, on va vous parler de la culture musicale malgache. Le nouveau Clip du couple Shyn et Denise est sorti dimanche dernier. On n’a pas assez de qualificatifs dans le dictionnaire pour parler de ce nouveau clip. En tous cas, le couple Shyn et Denise ne cessera jamais de nous ébahir avec leurs voix.

Le clip a été réalisé à Dubai par Tsila Andria. Il est le fruit d’une collaboration de Sarysyfeo.Malagasygraphic, Sourcin voyages et Makua Entertainment. On vous propose de l’écouter et de voir. le couple garde toujours leurs identités malgaches à travers leurs styles vestimentaires. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar