Madagascar : le nouveau vice ministre en charge des villes nouvelles et de l'habitat fait le buzz sur le web

Après Arena Rajoelina, les joueurs des Barea, c’est autour du nouveau vice ministre en charge des villes nouvelles et de l’habitat, Angelo Zasy, qui tape à l’œil des jeunes filles Malgache. Les publications du genre « Le nouveau Vice ministre en charge des villes nouvelles et de l’habitat fait est très beau » inondent le fil d’actualité sur Facebook.

Angelo Zasy est un jeune ministre de 38 ans venant d’Antsiranana. C’est un Architecte Designer avec une longue expérience internationale. Il est aussi expert en marché immobilier. La population attend beaucoup de ces nouveaux ministres. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar