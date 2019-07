Brèves Madagascar Madagascar: le nouvel ambassadeur de France fraîchement nommé.

L’ancienne ambassadrice Veronique Vouland a cédé sa place à Christophe Bouchard. En effet, elle a fait ses adieux à Madagascar après 4 ans de service sur le sol malagasy. Ce nouvel ambassadeur a une expérience professionnelle en diplomatie. Il a déjà travaillé en tant que conseiller diplomatique et a été un ancien ambassadeur de la France au Niger.

Selon le rapport, Madagascar et la France ont tissé un lien étroit pour une meilleure collaboration. Grâce à cela, les deux Présidents Hery Rajaonarimampianina et Andry Rajoelina se sont rendus en France pour des visites officielles. La France a également offert son soutien et son accompagnement sur le plan international. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar