Brèves Madagascar Madagascar : le pays atteint la barre de 100 cas positif de coronavirus

Cela va faire maintenant trois semaines que Madagascar a connu son premier cas de Coronavirus. Si aucun cas n’a été repéré la journée d’hier, celle d’aujourd’hui 10 avril 2020 a dévoilé 9 nouveaux cas qui, se rajoutant au précédent, donne un total de 102 cas confirmés pour le pays. Trois d’entre eux sont de la capitale, tandis que les six autres ont été localisés à Toamasina.

Un enfant de 4 ans est inclus parmi ces malades. Il s’agit actuellement du plus jeune cas à Madagascar. Aucun ne présente des formes graves et encore aucun décès n’a été enregistré pour le moment. Cependant, 11 personnes ont déjà été guéries, depuis, et ont pu rentrer chez eux. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar