Brèves Madagascar Madagascar: le président nomme Christian Ntsay au poste de Premier ministre

C'est une nouvelle étape pour sortir de la crise politique à Madagascar. Le chef du gouvernement a démissionné ce lundi matin. Olivier Mahafaly Solonandrasana dit partir « la tête haute ». C'est ce que demandait la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays, face à l'impasse politique depuis fin avril. Un nouveau Premier ministre a été nommé dans la foulée. Il s'agit du haut fonctionnaire Christian Ntsay.

La nomination du nouveau chef du gouvernement n'a pas tardé à Madagascar. Le président Hery Rajaonarimampianina a nommé le haut fonctionnaire Christian Ntsay au poste de Premier ministre. Il a donc désormais la charge de former un gouvernement d'union nationale.



La démission ce lundi matin d’Olivier Mahafaly, son prédécesseur, était la suite logique de la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Elle avait ordonné la semaine dernière au président de la République de mettre fin aux fonctions du Premier ministre, au plus tard le 5 juin. Finalement, c’est Olivier Mahafaly qui a déposé sa démission. Dans une déclaration faite à la presse dans la matinée, il a indiqué accepter volontiers et avec joie de démissionner pour permettre au président de la République de choisir librement un Premier ministre de consensus.



Source RFI N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar