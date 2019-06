Brèves Madagascar Madagascar: les Bareas de Madagascar prêts pour la CAN.

Les protégés de Nicolas Dupuis sont dans les préparatifs pour la coupe d’Afrique des Nations de football qui se tiendra d’ici une dizaine de jours en Egypte. C’est une grande première pour les Malgaches. le Président Andry Rajoelina, avec le Ministère du Sport, ont donné leur bénédiction à l’équipe malagasy Barea et a fait un don d’une somme importante, 700 Millions d’Ariary, dimanche dernier.

Cet événement a eu lieu au stade de la fondation Akamasoa du Père Pedro. En plus du don de la Présidence, l’ambassade sud-coréenne a également offert des matériels sportifs à toute l’équipe. A travers son discours de remerciement, le capitaine des Barean Faneva Ima compte bien mener l’équipe à la victoire.

