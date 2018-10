Brèves Madagascar Madagascar: les joueurs des Bareas ont émis un communiqué

Face aux sanctions écopées par la FMF (Fédération Malgache de Foot-ball) après les incidents du Match de Madagascar contre le Sénégal, les joueurs locaux et expatriés ont fait savoir, à travers un communiqué, leur volonté à aller de l’avant pour porter haut le drapeau malgache.

A quelques jours de la double confrontation entre Madagascar et Guinée Equatoriale, les joueurs malgaches ont affirmé qu’ils restent très concentrés pour atteindre l’objectif, en route pour la CAN 2019, malgré les sanctions à l’encontre de Madagascar. Ainsi, ils appellent la Fédération à trouver des solutions pour que toutes les conditions soient réunies afin que les joueurs puissent bien jouer. Selon, les informations reçues, le match à Madagascar face à la Guinée Equatoriale pourrait se jouer dans la ville des fleurs dans le stade Rabemananjara.



