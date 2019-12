Madagascar: les métiers du Web peuvent être utilisés pour faire face au chômage.

En effet, cette formation visait à faire connaitre les métiers du web dans un premier temps, ensuite à partager les étapes à suivre et enfin expliquer les détails des différents métiers disponibles comme la rédaction web, le community management… Durant cette formation, Pascal Fanomezana Razafimandimby, l'intervenant, expliquait en détails les différentes techniques de bases modernes et les stratégies de la rédaction Web, la nécessité du SEO, les secrets du Community Management, et tout ce qui se rapporte sur les professions en ligne. Ceux qui ont assisté à la formation affirme être satisfaits et demande une continuation de ce genre de formation dans la ville d’eau.