Madagascar : les permis de conduire malgache ne pourront plus être échangés en France

L’ambassade de France à Madagascar a publié une note d’information sur son site à propos de l’échange de permis de conduire malgache en France. En effet, l’Hexagone s’est engagé dans une réforme du dispositif d’échange de permis de conduire. Et selon toujours cette note d’information, « Les conditions de délivrance des permis de conduire à Madagascar s’étant avérées, après examen, éloignées des critères européens intégrés dans notre propre réglementation, les permis de conduire malgaches ne pourront plus être échangés en France à compter du 31 mars 2020.

Face à cette situation, des citoyens qui ont réagi à cette information suggèrent que l'examen pour avoir le permis de conduire à Madagascar devrait changer. L'Etat devrait investir aussi dans les signalisations routières, surtout pour le feu de circulation. Il parait même qu'Antananarivo est la seule capitale au monde qui n'a pas de feu de circulation. Alors comment voulez-vous qu'une personne ayant l'habitude de conduire sans panneaux de signalisation puisse s'intégrer dans une circulation à l'étranger dont les signalisations routières sont les bases et balises de la conduite.