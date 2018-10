Brèves Madagascar Madagascar: les propos haineux de Fanirisoa Erinaivo à l’endroit les forces de l’ordre enflamment le web

Comme annoncé par le collectif des 25 candidats, ils ont tenu une manifestation aujourd’hui devant le Stade Mahamasina pour faire un rapport à la population de ce qu’ils ont fait. Pour eux, le but n’est pas du tout de faire un report des élections, mais la rectification de la liste électorale, car plusieurs erreurs ont été constatées dans l’élaboration de la liste, mais surtout la liste contiendrait toujours des doublons et des électeurs fictifs. A J moins quelques jours des élections, cela veut surement dire un report. En effet, ladite rectification ne pourrait pas se faire en moins de 8 jours.

Mais ce qui a été surprenant c’est surtout la prise de parole de Fanirisoa Erinaivo. Elle a pointé du doigt les forces de l’ordre. La magistrate a affirmé que c’est normal si elles, les forces de l’ordre, se font lyncher par la foule. Elle de continuer à maudire les forces de l'ordre: « j’ai failli avoir une compassion pour les policiers qui ont été tués, mais je me suis dit bien fait pour eux ». Les propos de la candidate font aujourd'hui débat sur les réseaux sociaux malgaches. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar