Madagascar : les rapatriements des Malgaches bloqués à l'étranger continuent

Le Ministre des Affaires Étrangères, Djacoba Tehindrazanarivelo, a parlé de plus d'un millier de malgache encore à l'étranger, ne pouvant pas rentrer au pays à cause des fermetures des frontières dues à la covid 19, devant l'Assemblée Nationale, il y a un mois de cela. Le Ministère a, depuis, déjà commencé peu à peu les rapatriements, avec les travailleuses du Koweït et les compatriotes de l'île Maurice.

Hier, plus de deux cent Malgaches ont pu rentrer des Etats Unis, de l'Égypte, du Royaume-Uni, et du Brésil. Ceux là feront quinze jours de quarantaine, avant de pouvoir rentrer chez eux, selon le coordonnateur du Centre de Commandement Opérationnel du Covid-19, le général Elack Andrianjaka.

Nous sommes heureux d'entendre que le gouvernement fasse vraiment le nécessaire pour ces personnes bloquées à l'étranger, mais, qu'en est-il des malgaches sur l'île ? En effet, depuis le (re)confinement total de la ville d'Analamanga décrété la semaine dernière, les mesures d'accompagnements sont moindre comparés aux différentes décisions prises. On peut citer entre autres, la suspension de la vente des journaux, car cela fait parti des facteurs propageant le virus, or la Ministre de la communication avait affirmé que la presse peut circuler librement ? Comment la presse écrite va-t-elle survivre dans ce cas ? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On espère vraiment que ce « lock down » de 15 jours de plus apportera ses fruits à la lutte face à ce virus.