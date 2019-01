Madagascar : les routes de la capitale en piteux état

Les automobilistes se plaignent le l’état des routes dans la capitale. En effet, ce ne sont plus des nids-de-poule que l’on a dans plusieurs axes mais complètement des trous près de 50 cm de diamètre. Une des raisons pour lesquelles la circulation dans la capitale va de mal en pis avec les embouteillages qui font partie des quotidiens des Antananariviens et même durant le week-end. Manque d’entretien, travaux malfaits, inexistence de canaux d’évacuation d’eau… la liste est encore longue pour expliquer les raisons. Mais dans tous les cas, on attend avec impatience les projets du nouveau président Andry Nirina Rajoelina consistant à rénover les routes de la capitale mais également à en créer des nouvelles avec les flyovers.