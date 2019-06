Brèves Madagascar Madagascar: ouverture du Forum international des jeunes entrepreneurs au CCI Ivato.

Sous l’assistance du Ministère de la jeunesse et du sport ainsi que l’Organisation Internationale de la Francophonie, le forum international des jeunes entrepreneurs a commencé Mardi dernier. L’objectif de ce forum est de mettre en avant les jeunes au-dessous de 35 ans et qui veulent exceller dans le domaine de l’entrepreneuriat.

La promotion des jeunes entrepreneurs figure parmi les points stratégiques du programme VELIRANO de l’actuel Président. Depuis le début de l’appel aux projets, plus de 200 jeunes entrepreneurs malagasy ont déposé leurs projets auprès de l’OIF. D’après le Ministre Tinoka Roberto, la promotion des jeunes commencera dans les régions et sera petit à petit priorisée pour aboutir à un développement de Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar