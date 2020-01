Brèves Madagascar Madagascar: panier garni de 65 000 Ar, la polémique

L’affaire de panier garni continue d’alimenter les discussions et fait encore couler beaucoup d’encre. Si on revient aux faits, Le Conseil des ministres a décidé d’offrir la somme de 65.000 ariary à tous les fonctionnaires à l’occasion des fêtes mais des responsables d’administration ont décidé de distribuer une somme différente à leur personnel 9.000 ariary, 3.000 ariary en les faisant signer une décharge indiquant 65 000Ar.

Résultat : Les fonctionnaires dans l’éducation ont commencé à entamer une grève, engendrant la suspension des cours au sein des principales institutions publiques, qui avait débuté cette semaine. Les enseignants et les étudiants d'Antananarivo, ainsi que des autres provinces de Madagascar, se révoltent contre ce problème. D'après leurs dires, c'est l'irrespect qu'on leur montre, qui les pousse le plus, à réagir de la sorte. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar