Madagascar : perquisition chez Harifidy Ramanandraibe

La maison du journaliste et analyste politique de la radio IBC a fait l’objet d’une perquisition, des policiers de la brigade criminelle avec un mandat en bonne et due forme, à 5h du matin. Selon les informations reçues, il aurait été soupçonné de détention et port illégal d’armes. Sa maison a été fouillée de fond en comble. Il a été par la suite amené au poste de la brigade criminelle à Anosy.