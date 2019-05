Brèves Madagascar Madagascar: plus de 60 candidatures pour le poste de Directeur Général du BIANCO.

La date limite du dépôt de dossier pour postuler au poste de Directeur Général du BIANCO (Bureau Indépendant Anti-Corruption), les candidatures sont nombreuses. Pour la session de 2014, les candidatures n’ont dépassé l’effectif de 40, pour cette fois, elles sont plus de 60.

Notons que Jean Louis Andriamifidy terminera son mandat pour ce 23 Juin prochain, son successeur sera nommé le début du mois de Juin. Le dépouillement commencera ce Jeudi 16 Mai prochain avec la participation massive de quelques institutions telles que la Justice, la Gendarmerie et la Police Nationale, la société civile, l’ordre des avocats, l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar et d’autres encore.

