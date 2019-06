Brèves Madagascar Madagascar: politique de sécurité pour la célébration de l’indépendance ce 26 Juin 2019.

Le 18 Juin 2019, la préfecture d’Antananarivo a annoncé publiquement les mesures de sécurité lors de la célébration de la fête nationale. Le 26 Juin, avant et lors du défilé, le contrôle de tous les individus à l’entrée sera plus strict que jamais. En effet, il sera interdit d’apporter des objets tranchants tels que les couteaux, les objets en verre, même les assiettes.

Il est donc préférable pour ceux qui préfèrent amener leur repas de se contenter de sachets plastiques ou d’ustensiles jetables. Les fouilles seront effectuées par la préfecture d’Antananarivo en association avec l’organe mixte de conception, une branche militaire des forces de l’ordre. La Préfecture interdit également la vente et l’usage des pétards. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar