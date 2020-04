Brèves Madagascar Madagascar : présentation du Covid Organics pour lutter contre le Coronavirus

La présentation de la tisane bio, produit par l’Institut Malagasy de Recherche Appliquée ou IMRA, pour prévenir le Coronavirus, appelée Covid Organics a eu lieu le 20 Avril 2020 à Avarabohitra. Plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs dont celui de la Chine et de la Corée du Sud ainsi que le président de la République étaient présents lors de cette cérémonie. Le directeur général de l’IMRA, le Docteur Charles Andrianjara a expliqué que les produits du laboratoire sont des résultats des raccords entre la médecine traditionnelle et moderne. L’institut a déjà produit jusqu’à maintenant plus de cinquante médicaments qui ont été tous efficaces.

Selon le président de la République AndryRajoelina, certains pays sont intéressés par ce produit. Le président lui-même et sa femme et les personnes présentes ont bu ce produit, en affirmant son efficacité. Le CovidOrganics sera distribué gratuitement au niveau des Fokontany, pour les personnes les plus démunis et pour les élèves. Il sera aussi disponible en pharmacie en bouteille à 1 500 Ariary le 33 centilitres et à 3 000 Ariary le litre, ainsi qu’en infusettes à 10 000 ariary la boite, contenant 14 infusettes. Les bénéfices obtenus grâce à la vente de ce produit seront pour l’IMRA, pour le développement du laboratoire. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar