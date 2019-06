Brèves Madagascar Madagascar: promotion de l’utilisation de l’énergie solaire par le Ministère de l’Énergie.

Le Ministère de l’énergie a signé une convention avec une société privée pour l’installation de centres d’énergie solaire. Ces centres seront répartis sur 10 sites surtout dans les régions les plus enclavées. En effet, le but de cette coopération est de produire 50 mégawatts d’électricité.

D’après le Ministère, cette année, les régions d’Analamanga et de Vakinankaratra bénéficieront dans les plus brefs délais environ 15 Mégawatts d’énergie solaire. La société entamera l’installation dans les autres régions au début de l’année 2020. De nos jours, seuls 15% de la population malagasy disposent de courant électrique. Ceci est la raison pour laquelle le Ministère de l’Énergie compte promouvoir l’énergie renouvelable. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar