Madagascar: réforme du système éducatif

Les séries en baccalauréats changeront progressivement à Madagascar dans le cadre de la mise en oeuvre du PSE ou Plan Sectoriel de l’Education. En effet, on constate une grande divergence des séries et une nécessité de fusion entre certaines d’entre elles. Face à cela, plusieurs proviseurs provenant de quelques lycées ont été formés sur les nouvelles variétés de séries.

Les séries A, C et D seront dissoutes. Elles seront remplacées par les séries Littéraire, scientifique, et Organisation Société Économie ou OSE. La série scientifique sera axée sur les sciences et techniques tandis que la série OSE sera axée sur le monde contemporain et la série littéraire pour les élèves forts en langue. L'orientation des élèves commencera désormais à partir de la classe de Seconde.