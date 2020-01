Brèves Madagascar Madagascar: remaniement du gouvernement Ntsay

Le nouveau gouvernement tant attendu a fait surface aujourd’hui en fin d’après midi. Le nombre des membres du gouvernement de Christian Ntsay est passé de 22 à 24 Ministres dont une nouvelle Ministre de l’eau, de l’assainissement de l’hygiène et un vice ministre en charge de nouvelle ville et de l’aménagement du territoire et des travaux publics. La diaspora malagasy en France est représentée dans ce gouvernement. Le président de la République de dire que ce nouveau gouvernement reflète totalement l’équilibre régionale. Parmi ces 24, 8 sont de la gente féminine et 14 ministres de l’ancien gouvernement ont été reconduits.

Voici la liste exhaustive des nouveaux membres du gouvernement.

1. Ministre de la Défense nationale : Général de Division Léon Jean Richard Rakotonirina

2. Ministre des Affaires étrangères : Dr Djacoba Tehindrazanarivelo

3. Ministre de l’Economie et des finances : Richard Randriamandrato

4. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Johnny Richard Andriamahefarivo

5. Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation : Tianarivelo Razafimahefa

6. Ministre de la Sécurité Publique : Contrôleur général de Police Rafanomezantsoa

7. Ministre de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics : Hajo Andrianainarivelo

8. Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement technique et professionnel :ANDRIAMANANA Rijasoa

9. Ministre de la Santé publique : Professeur Ahmad Ahmad

10. Ministre de l’Elevage, de l’Agriculture et de la pêche : Lucien Fanomezantsoa Ranarivelo

11. Ministre de l’Energie et des hydrocarbures : Christian Ramarolahy

12. Ministre des Mines et des ressources stratégiques : Fidiniavo Ravokatra

13. Ministre des Transports, du tourisme et de la météorologie : Joel Randriamandranto

14. Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales : Gisèle Ranampy

15. Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Elia Béatrice Assoumakou

16. Ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : Lantosoa Rakotomalala

17. Ministre de l’environnement et du développement durable : Baomiavotse Vahinala Raharinirina

18. Ministre des Postes, des Télécommunications et du développement numérique : Andriamanohisoa Ramaherijaona

19. Ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme : Irmah Lucien Naharimamy

20. Ministre de la Jeunesse et des Sports : Tinoka Roberto Michael Raharoarilala

21. Ministre de la Communication et de la culture : Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy

22. Secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Défense nationale en charge de la Gendarmerie : Général de Division Richard Ravalomanana



23. Ministre de l’Eau, de l’asssainissement et de l’hygiène : Voahary Rakotovelomanantsoa

24. Vice ministre en charge des villes nouvelles et de l’habitat : Angelo Zasy

