Brèves Madagascar Madagascar : rencontre entre le Ministre de la sécurité nationale et le syndicat des policiers.

Ce 6 Mars 2019, suite à de nombreuses demandes du syndicat des policiers de la sécurité routière, le Ministre de la Sécurité Publique et Contrôleur Général de la Police Roger RAFANOMEZANTSOA a accepté de recevoir le Président du syndicat.

Depuis le temps où le Ministre a suspendu les Polices de la Routes de leur mission de PR (Police de la Route), ces derniers ne cessent de protester cette décision. Cette suspension a été la solution proposée par le Ministre face aux policiers corrompus et aux fouilles illégales de véhicules dans la ville d’Antananarivo et sur les routes nationales. Le verdict final sur la suite de cette affaire s’en suivra dans les jours à venir, après les négociations qui ont débuté ce jour. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar