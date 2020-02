Brèves Madagascar Madagascar : réunion des groupes d’experts des Pays Moins Avancés à Antananarivo

La grande île a l’honneur d’abriter pour la deuxième fois la réunion des Groupes d’experts des Pays Moins Avancés (PMA) dans la lutte contre le changement climatique. Cette 37è réunion se tient du 10 au 12 Février 2020, à l'hôtel Carlton Anosy. Etre le pays hôte de cette réunion confirme la confiance et la reconnaissance que l’on attribue à Madagascar. En effet, la grande île est vraiment engagée à lutter et à faire face au changement climatique à travers les programmes environnementaux de l’Etat et les velirano du Président.

Madame le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, a martelé qu’il faut disposer d'un Plan National d’Adaptation sur les changements climatiques car l’économie des pays vulnérable comme Madagascar est basée sur les secteurs affectés ce problème mondial. Ainsi, il est impératif de mener des actions pour que les communautés puissent s’adapter. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar