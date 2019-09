Brèves Madagascar Madagascar : revendications des enseignants chercheurs.

Depuis les dernières revendications du Syndicat des Enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants au sein de l’Université d’Antananarivo, une grande partie de leurs demandes n’ont connu aucune suite. Parmi ces revendications non-résolues, la facilitation de leur mobilité et des procédures pour pouvoir faire des recherches à l’étranger reste inaccessible. De plus, les enseignants demandent le maintien en activités des enseignants de plus de 60 ans, pour combler le manque en effectif des enseignants au sein de l’université.

Ils demandent également une révision de la limitation des heures de travail à 1500 heures par an. Ils donnent ainsi à l’Etat jusqu’à Vendredi prochain pour résoudre ces problèmes. Cependant, une réunion du SECES, pour fixer la suite des événements aura lieu cette semaine. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar