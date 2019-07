Brèves Madagascar Madagascar sort de la CAN la tête haute.

Madagascar a déjà gagné sa Coupe d’Afrique des Nations. Le premier point avec le match nul contre la Guinée, ou encore les premiers trois points contre le Burundi, la victoire face au Nigéria mais surtout accéder aux quarts de finale en éliminant la République Démocratique du Congo. Pour une participation à la CAN, atteindre un tel niveau est déjà une victoire. Madagascar a été l’équipe surprise de cette compétition.

Eliminés en quart de finale face aux tunisiens par 3 buts à 0, la bande à Ima ont eu du mal à défier la Tunisie au 25e rang mondial. L’expérience tunisienne a parlé. Pour les supporteurs, les Baréas de Madagascar ont déjà gagné leur CAN. Ils seront surement accueillis avec les honneurs à leur retour au pays. En effet, les protégés de Nicolas Dupuis ont marqué l’histoire de la grande île. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar