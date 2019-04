Brèves Madagascar Madagascar : tentative de braquage de BRINKS sur l’axe By-Pass

Une voiture de convoyeur de fonds de la société BRINKS transportant une somme d’argent de la banque BNI Ambohimangakely, a failli être pillée par des bandits aujourd’hui du coté du by-pass. La gendarmerie a eu vent de cette attaque et s’est manifestée immédiatement sur les lieux.

Ce qui a avorté l’opération, mais une course poursuite entre les gendarmes et les voleurs s’est produit depuis Ambohimangakely jusqu’au By-Pass. Deux des bandits se sont fait tirer dessus lors de la poursuite. Les gendarmes continuent à courir après les 3 autres. Une course digne des cinémas hollywoodiens. On attend encore plus d’informations sur cette affaire. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar