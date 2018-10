Madagascar: trois policiers lynchés par la foule à Fenerive-Est

C’est l’énième vindicte populaire que l’on recense au pays. C’est un acte de barbarie que l’État peine à maitriser et surtout une triste réalité qui ternit davantage l’image de la justice au pays gangrenée par les différentes formes de corruption. Si on se réfère aux informations que nous avons reçues, une fois que les policiers ont été chez l’opérateur de vanille en question, ce dernier aurait appelé au secours pour une attaque à main armée. La foule s’est ensuite acharnée sur les trois inspecteurs. Selon une autre version, ils n’auraient pas un ordre de mission légal, c’est qui a conduit la foule à les attaquer. On attend la réaction du ministère de la Sécurité publique pour cette affaire.