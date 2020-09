Brèves Madagascar Madagascar : un avion s’écrase à Antsirabe

Ce vendredi 18 septembre, dans la journée, un avion a brutalement atterri à Antaneribe sur la ville d'Antsirabe. Il s’agit d'un avion privé. Seulement deux personnes étaient à bord dont un homme et une femme. Cette dernière est une apprenti-pilote.

L'homme s'en est bien sorti, tandis que la femme a été blessée à l'œil et a perdu connaissance, selon les dires des personnes présentes lors de l'accident. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place et la femme a été emmenée à l'hôpital. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar