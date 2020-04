Brèves Madagascar Madagascar : un barrage sanitaire a été placé à Befotaka Nord

Un barrage sanitaire a été placé sur la route nationale 6, à l’entrée de Befotaka Nord vers le Sud. La police communale, la gendarmerie et la police nationale accompagnent les responsables de la santé dans cette action. Un test thermique est fait à tous les passagers venant du Sud et les suspectés seront immédiatement envoyés à l’hôpital d’Antsohihy.

Les responsables, à savoir les personnels de la santé, la police et la gendarmerie font de leur mieux afin de préserver les villageois face au Coronavirus mais malheureusement, les moyens de ces responsables ne sont pas suffisants pour cette lutte. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar