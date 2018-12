Brèves Madagascar Madagascar: un débat tendu entre Ravalomanana et Rajoelina hier

On peut affirmer que plusieurs Malgaches on suivi le débat de prêt, hier, 09 Décembre 2018. Sur les réseaux sociaux, 4 000 personnes ont suivi le live sur Facebook, il a été aussi retransmis en direct sur la chaine nationale et sur la radio nationale et des télévisions privées ont aussi retransmis le débat en live. Ce débat a été organisé par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Un autre aura lieu dimanche prochain.

Les journalistes qui animaient le débat on proposé différents thèmes comme, le développement économique, ou encore la lutte contre l'insécurité, la corruption. Dès les premières minutes, les deux adversaires, depuis 2009, se sont livrés à des attaques personnelles. Le ton est monté entre Ravalomanana et Rajoelina lors de ce débat. L’un accuse l’autre d’avoir détruit le pays, et vice-versa. Toutesfois, les deux se sont serré la main à la fin.

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar