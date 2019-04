Madagascar: un lundi de pâque tourne mal pour un famille à Fenerive-Est

Si Antsirabe reste la destination la plus prisée pour les fêtes pascales, une famille origiaire de cette ville a decidé de passer cette fête à fenerive-Est mais scest par une terrible tragédie que cette famille a achevé son lundi pâque à fenerive-est dans la région d ‘analanjirofo. En effet, vers environ 11 heures de ce jour-là deux jeunes filles, la première âgée de 19 ans et la seconde âgée de 14 ans, ont été emporté par la mer avec leur père qui, lui-même, a essayé vainement de les sauver. Malheureusement, tous trois n’y ont pas survécu. Les corps des jeunes filles ont été peu après rejeté par la mer mais malheureusement, celui du père n’a été retrouvé que bien plus tard, vers 1 heure du matin.