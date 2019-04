Brèves Madagascar Madagascar : un referendum se tiendra avec les législatives

Le vendredi 19 Avril 2019 un décret de convocation des électeurs a été adopté en conseil des ministres. Ainsi, le 27 Mai prochain, les malgaches se rendront aux urnes pour les législatives et pour un referendum portant révision de la constitution. Il s’agit de la modification des dispositions liées à la décentralisation et au transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales, et une éventuelle suppression du SENAT. Ce dernier point est encore nébuleux, si le premier communiqué l’évoque, le second n’en parle pas.

Des questions sont avancées pas les analystes politiques. Pourquoi le jumeler avec les législatives ? On aura seulement 5 semaines, est ce que c’est suffisant ? Pour la première question, la réponse serait d’ordre budgétaire pour la seconde, le temps nous le dira. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar