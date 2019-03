Brèves Madagascar Madagascar : une pluie d’accidents mortels dans la capitale

Depuis la semaine dernière, les accidents de la route ont défrayé la chronique. Le week-end dernier, ce sont les scooters qui ont fait plus parlé d’eux, comme nous l’avons rapporté sur Madaplus. Mais cette semaine jusqu'à aujourd’hui, plusieurs accidents ont été signalés dont des pertes de vie humaine déplorées. Est- ce du au retrait momentané des polices de la route ?

Hier sur la nouvelle route reliant Ivato et Tsarasaotra, une voiture 4X4 a fait un tonneau pour se terminer sur un scooter. Selon les informations reçues, le chauffeur de la voiture aurait été ivre, la raison qui l’a a fait rater un virage. Ce matin, à Andraharo une petite voiture est entrée en collision avec un camion. L’occupant de la première aurait été tué. Une (ré)éducation sur la code la route est elle nécessaire ? Non seulement pour les automobilistes ou les utilisateurs des deux roues mais également pour les piétons. En effet, un fait insolite a choqué les Tananariviens hier en entendant qu’une personne a été heurtée par un train. Comment peut-on se faire renverser par un train, avec son klaxon qui s’entend à des Kilomètres ? dans tous les cas, un besoin criant de sensibilisation autour de la circulation routière se fait entendre. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar