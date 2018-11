Brèves Madagascar Madagascar : vers un second tour Ravalomanana-Rajoelina

Les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 07 novembre 2018 ont été promulgués vers la fin de cette journée par la Commission Electorale Nationale Indépendante. Ainsi, cette entité électorale envoie Ravalomanana le numéro 25 et le numéro 13 Andry Rajoelina vers un second tour. Ce dernier est en tête avec 39, 19 % tandis que Ravalomanana obtient 35, 29 % des voix exprimées. Le président sortant Hery Rajaonarimampianina occupe la troisième très loin avec 8, 84 %.

Ce sera les jeux d’alliance qui vont déterminer le vainqueur pour cette élection tout en se posant la question, est-ce que les partisans des autres candidats qui vont s’allier aux deux finalistes respecteront le choix d’alliance de leur candidat? Après la promulgation de ces résultats provisoires, des attroupements ont eu lieu près de la CENI et une échauffourée a pris place du côté de 67 ha.





Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar