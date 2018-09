Brèves Madagascar Maevatanana: Une adolescente de 14 ans abusée sexuellement par son beau père

C’est avec des bonbons et des confiseries plus 3000 Ar que ce beau père a su amadoué la jeune fille pour coucher avec elle. Tout se déroule pendant l’absence de la mère de la petite fille. Le beau père a abusé de la petite fille.

Cette histoire horrible s’est déroulée à Mahevatanana dans le fokontany d’Androfiamadinika. Le beau père a menacé la petite fille de ne rien dire. Mais la façon de marcher de l'enfant a attiré la curiosité de la mère et finalement celui-ci lui a confié son calvaire. Transportée d’urgence à l’hôpital, les médecins ont confirmé les faits. L’agresseur reste introuvable à ce jour.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar