Maison de détention Antanimora : évasion de 3 détenus dans la prison

Un avis de recherche à l'encontre des trois fugitifs a été lancé depuis samedi. L'évasion est estimée dans la nuit du samedi entre 1 h et 5 h du matin. C'est le commandant de la brigade de la gendarmerie qui a informé le responsable de l'administration pénitentiaire de l'existence d'une évasion dans la prison d'Antanimora. C'est lors de la fouille que les pénitenciers ont remarqué l'absence des trois prisonniers. Les fugitifs auraient escaladé le mur de la prison d'après les explications du responsable du service pénitencier. Ils restent introuvables 48 heures après l’évasion malgré l'avis de recherche lancé par la gendarmerie. Il s'agit de Rakotoarisoa Henintsoa condamné à 15 ans de prison ferme et de Rafalimanana Nirina Jean, ayant écopé de la prison à vie pour des faux billets ainsi que de Raharijaona Solofo Nirina placé sous mandat de dépôt pour vol et viol. C’est la troisième évasion après celle d’Ambatondrazaka et de Tsiafahy