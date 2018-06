Majunga : Andry Rajoelina reçu comme un messie

Une foule immense était venue à l’aéroport de Philibert Tsiranana et l’a escorté jusqu’au centre-ville de Majunga pour attendre la venue d’Andry Rajoelina. Le principal but de sa visite est la présentation de son projet Initiative pour l’Émergence de Madagascar, mais également c’est une occasion de parler directement avec population de Majunga. Rappelons qu’il a été empêché indirectement d’aller vers cette ville 3 mois passés. C’est pour cela que les pro-Rajoelina et le MAPAR de Majunga (Son parti) étaient submergés de joie pour cette visite de leur leader.