Brèves Madagascar Majunga : Enlèvement d’un Karana par erreur ?

Un kidnapping d’un homme de nationalité indienne aurait été planifié par une troupe de malfaiteurs à Majunga. Mais on ne connait pas ce qui s’est passé, mais l’otage aurait été libéré l’après-midi même. Est-ce qu’ils se sont trompés de personne ?

Mouna HIRDJEE Jina a été victime d’un kidnapping. En effet, ceci serait probablement mal organisé, vu que ces bandits prévoyaient de kidnapper un autre karana. En effet, celui qui a été kidnappé est un simple charpentier et vendeur de meubles. Les kidnappeurs l’avaient suivi jusqu’au village touristique, et c’est là où l’action s’est déroulée. Peut-être que ces hommes avaient tout de suite réalisé qu’il s’agissait de la mauvaise personne, ils l’avaient seulement retenu pour un certain moment. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar