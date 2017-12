Manifestation dans le campus d’Ambondrona de l’Université de Majunga

Selon les faits, d’un côté, les responsables de l’Université bloquent l’accès à ces étudiants d’entrer au sein du Campus pour des raisons d’assainissement du local face à la prolifération de l’épidémie de peste, de l’autre côté, le Campus a été fermé à cause de leurs manifestations d’intérêts sur les bourses et les indemnités de stage impayées pour les étudiants dans la faculté de médecine.



En effet, un bon nombre d'étudiants se trouvent sans abri pendant la fermeture du Campus. Insatisfaits de leurs revendications, les étudiants ont enfoncé les portes du Campus. Des éléments de Force de l’ordre et huissiers ont été présents pour faire sortir les étudiants du Campus. Après l’affrontement des étudiants et les Forces de l’ordre, une entente a été trouvée. Les étudiants sans logement résideront dans la grande salle du Complexe Sportif d’Ambondrona jusqu’à nouvel ordre d’ouverture officielle du Campus.