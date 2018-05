Brèves Madagascar Manifestations de demain : Les forces de l’ordre sur le qui-vive

Deux grandes manifestations seront au rendez-vous pour demain à Antananarivo, l’une organisée par l’opposition et l’autre tenue par les parlementaires pro-régime. Pour éviter tout débordement, les forces de l’ordre seront déployées en masse demain.

Les manifestants de l'opposition se retrouveront comme à leur habitude depuis plus d'un mois à la place du 13 Mai tandis que les parlementaires du régime donnent rendez-vous à leurs supporteurs au Coliseum d'Antsonjombe. Depuis le début de cette semaine, tous les députés de part et d'autre mobilisent la population de leurs Fokontany à se rallier avec eux. Chacun veut faire une démonstration de force, qui est le mouvement le plus suivi ? Les forces de l'ordre auront une tache titanesque demain avec le nombre de la population d'Antananarivo qui va se joindre à ces mouvements plus ceux qui viennent des provinces.