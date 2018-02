Brèves Madagascar Marché de Soarano - Behoririka : Enlèvement des commerçants ambulants

Les trottoirs entre Soarano et Behoririka sont envahis par des marchands ambulants qui fait parti des facteurs d'horribles embouteillages tout au long de ce trajet, raison pour laquelle le délégué du 3e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo procède actuellement à l'enlèvement de ces marchands informels et d'assainir cette voie.

Les commerçants formels ont déjà revendiqué à ce que les marchands ambulants soient dégagés de leurs espaces. Les clients des marchands dans les pavillons se sont raréfiés à cause de l'existence de ces marchands informels allant jusqu'à boucher complètement l'accès au pavillon. Le délégué du 3e arrondissement a averti que les marchands ambulants qui s’opposent à l'organisation seront sanctionnés sévèrement. Mais à part l'enlèvement des marchands ambulants, le nettoyage du marchand est également en cours. Le délégué du 3e arrondissement invite les marchands formels à nettoyer leur zone d'activité. Par ailleurs, des bacs à ordures seront déployés pour le maintien de la propreté. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar