Marche pour Andotiana: une disparition inquiétante de cette étudiante malgache de l'université de Nanterre

Notre rédaction continuera de faire parler de cette jeune étudiante malgache Andotiana, disparue le 8 janvier dernier, tant que ses proches ne l'auront pas trouvé.



Où est passée Ando? C’est la question que se posent tous ses proches. Cette timide étudiante en master 1 de sociologie à l’université Paris Nanterre a disparu depuis le 8 janvier dernier, date où son téléphone a émis un dernier signal près d’une station de RER à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Depuis, l’enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne et la famille de la jeune fille originaire de Madagascar tente de mobiliser le grand public pour la retrouver à travers des distributions de tracts et des marches, comme celle organisée ce dimanche 20 janvier à Évry (Essonne).

«Ando est fille unique et elle est venue étudier en France dès 2016, explique au Figaro sa meilleure amie. Elle a d’abord habité chez son cousin pendant près de deux ans avant de prendre une chambre chez l’habitant à Rueil-Malmaison au milieu de l’année dernière».



La nuit du 8 janvier, comme tous les soirs, Ando avait contacté son petit ami, resté à Madagascar. «Ils s’appellent tous les jours en visio, nous explique encore son amie. Mais à partir de ce jour-là, son petit ami n’a plus reçu aucune nouvelle».



Le samedi 12 janvier qui suit ce coup de fil, le cousin d’Ando, Aina, est alerté de l’absence de réponse de la jeune fille et décide de se rendre à son domicile de Rueil-Malmaison. Selon nos informations, il découvre en rentrant dans la chambre une bouteille de Tequila de 75 cl presque vide ainsi qu’un verre avec citrons pré-découpés depuis quelques jours apparemment et du sel étalé sur la table. «Ca m’a paru très étonnant pour une jeune fille timide et pas fêtarde, précise Aina au Figaro. Je ne l’imagine pas du tout boire seule une bouteille de tequila.» Aina précise aussi qu’il n’y avait «aucune trace de lutte ni d’effraction» dans sa chambre.



La jeune fille se serait ensuite rendue vers l’arrêt de RER Rueil-Malmaison en plein milieu de cette nuit du 8 janvier, d’après son petit ami qui a accès à ses déplacements via son compte Google Maps. Puis sa trace a été définitivement perdue. À partir de ce moment et jusqu’à aujourd’hui, la jeune fille n’a plus donné de signe de vie à ses proches.



Autre élément de l’affaire: le samedi 12 janvier, la jeune fille ne s’est pas rendue à son emploi de serveuse dans une crêperie de Boulogne-Billancourt (92), emploi pour lequel elle était pourtant particulièrement assidue.



Des parents «morts d’inquiétude»



Depuis ce 12 janvier, les proches d’Andotiana n’ont reçu qu’un signalement sérieux la concernant. C’était le jeudi 17 janvier, lorsqu’un couple a aperçu une jeune fille ressemblant à Ando dans un parking de supermarché d’Évry. Le couple a expliqué être «presque sûr» qu’il s’agissait de l’étudiante, et qu’elle était «seule et fatiguée». Depuis, la famille n’a pas eu de nouvelle d’Ando.



