Match amical international - Madagascar vs Togo mercredi 21 mars 2018 à 19h Madagascar vs Kosovo samedi 24 à 19h

BAREA DE MADAGASCAR en France : matchs amicaux FIFA

Dernière occasion de voir notre équipe nationale en Europe avant les matchs pour la CAN 2019. Venez les soutenir pour 2 matchs amicaux FIFA exceptionnels !

Match 1 : Mercredi 21 mars à 19h contre le TOGO 🇹🇬

Match 2 : Samedi 24 mars à 19h contre le KOSOVO 🇽🇰

Billets en vente à partir de 10€, ici : https://alefabarea.com/supporter.html



