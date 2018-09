Infos Diaspora Matières premières - Vanille malgache : l'heure des choix

CHRONIQUE. La notion de (quasi) monopole est, dans le monde des matières premières comme dans la plupart des secteurs économiques, très relative et Madagascar pourrait en faire l'amère expérience.

Madagascar, qui fournit environ 80 % de la vanille mondiale, soit environ 1 600 tonnes de vanille préparée ou 6 000 tonnes de vanille verte, a vu le cours de cette matière première atteindre des sommets sur les trois dernières années. Sous forme préparée, celle-ci s'échangeait à plus de 500 dollars le kilogramme en juin dernier. Bien qu'en repli par rapport à 2017, où il avait atteint plus de 600 dollars, ce prix s'affichait ainsi à des niveaux toujours élevés si on le compare avec ceux des années précédentes. La campagne 2018 n'a pas démenti cette réalité : alors que le cours de la vanille verte oscillait entre 100 000 et 150 000 ariarys par kilogramme, soit environ 30 à 45 dollars à la mi-juillet, il a fortement progressé depuis, atteignant ainsi plus de 50 dollars.



Un mieux qui pourrait durer...

Il y a des raisons de penser que cette situation pourrait perdurer : la qualité de la vanille est a priori bonne en raison d'une récolte plus tardive, alors que celle-ci n'était pas nécessairement au rendez-vous les années passées. À cette époque, les acheteurs internationaux n'avaient pourtant pas hésité à payer des prix record. De quoi pousser le planteur malgache à ne pas accepter aujourd'hui une baisse des cours qui, de ce point de vue, semblerait illégitime. Après avoir connu près d'une décennie de prix bas entre 2004 et 2014, il bénéficie désormais de prix plus rémunérateurs et il semble compréhensible qu'il veille, en restreignant l'offre disponible à la vente, à ce que les cours ne refluent pas. La très forte dépendance malgache au secteur de la vanille est un facteur explicatif supplémentaire à cette volonté de maintenir ces prix élevés. Faut-il s'en réjouir pour Madagascar ? Cela n'est pas certain, car ce qui pourrait apparaître comme une bonne nouvelle ne l'est en réalité pas nécessairement sur le long terme. Deux raisons fondamentales permettent d'éclairer cette affirmation.



... mais attention

En premier lieu, si une hausse des cours permet d'accroître les recettes d'exportation lorsque le niveau de production demeure inchangé, elle est également synonyme d'une concurrence accrue sur une plus longue échéance. Celle-ci prendra deux formes. Tout d'abord, la vanille requiert, certes, des conditions climatiques spécifiques, mais celles-ci ne sont pas propres à Madagascar. D'autres pays, tels que l'Indonésie, sont également producteurs et l'une des raisons historiques pouvant expliquer la domination malgache est d'ordre économique : dans un contexte national de forte pauvreté, de dépendance aux revenus agricoles et de faiblesse consécutive du coût du travail, l'activité peut être maintenue lorsque la production des autres pays devient déficitaire. La production de vanille est effectivement intensive en travail et le pays qui offre un coût du travail faible dispose alors d'un avantage comparatif très important. L'Inde, qui avait investi dans la production de vanille lorsque les prix avaient flambé au début des années 2000, avait ainsi jeté l'éponge lorsque l'épice passa sous les 40 dollars. Avec les niveaux de prix aussi élevés, certains pays producteurs pourraient désormais revenir sur le marché et, portés par des acheteurs internationaux à la recherche d'une stabilité tarifaire, mettre à mal l'hégémonie malgache.



Regarder du côté du café

Que l'on se penche sur l'histoire du café qui a vu le Vietnam devenir en seulement deux décennies le deuxième exportateur mondial pour comprendre la portée d'une telle affirmation. Cela est d'autant plus vrai que les récoltes précédentes de vanille ont pu être marquées par des problèmes de qualité auxquels la flambée des cours n'était pas totalement étrangère. Devenues objet de spéculation et de convoitise, les gousses ont fait l'objet de rapines. Cela a poussé les cultivateurs à récolter prématurément puis à ensacher, ce qui n'a pas été sans conséquence sur le taux de vanilline, élément-clé de la qualité aromatique, mais également sur les coûts de production dès lors que des mesures de sécurité visant à prévenir ces vols ont été mises en œuvre. La seconde concurrence à laquelle la vanille malgache doit faire face n'est pas géographique, mais bien organique, et elle porte notamment un nom : le clou de girofle, dont l'essence permet également de produire de l'arôme de vanille. La hausse des cours pousse naturellement les industriels à réduire leurs consommations et/ou à « reformuler », c'est-à-dire à trouver dans la vanilline de synthèse un rapport coût/bénéfice mécaniquement plus intéressant. Le clou de girofle n'est d'ailleurs, dans ce domaine, pas la seule alternative et nombre de pays ont investi sur ce segment. Si l'élasticité-prix de la demande de vanille naturelle s'est avérée relativement faible sur les dernières années, tel ne pourrait donc plus être le cas à l'avenir. Comprenons-le : la hausse des cours des matières premières porte, dans une très large majorité des cas, les germes d'un effondrement futur et c'est d'autant plus vrai que des dynamiques spéculatives, qui ne sont pas que financières mais également physiques, sont à l'œuvre.



En second lieu, des prix durablement élevés entraîneraient inévitablement une augmentation des surfaces cultivées sur le sol national et un renforcement de la spécialisation de Madagascar dans un secteur instable pour les deux raisons susmentionnées. Cela ne pourrait qu'accroître la fragilité macroéconomique de Madagascar alors que ce pays a vu sa situation s'améliorer depuis 2014. On le sait : si le secteur des matières premières peut et doit être utilisé comme un levier de croissance et de développement, il ne peut à lui seul garantir les conditions de l'émergence économique.



Une équation compliquée

Parce qu'elle détient aujourd'hui les cartes majeures du jeu mondial de la vanille, l'île rouge se doit ainsi de résoudre une équation complexe : celle du niveau pertinent du prix de la vanille. Trop faible, il fragiliserait inévitablement la situation des cultivateurs. Trop élevé, il créerait à terme les conditions non seulement d'une perte de part de marché, mais également d'une fragilisation macroéconomique. Face à cette difficile recherche d'équilibre, une chose apparaît cependant certaine : dans un environnement mondialisé et à l'échelle d'une nation, la rémunération des planteurs et des collecteurs ne peut être la seule variable pertinente. Ce niveau de prix doit, certes, offrir un revenu agricole décent, mais également limiter le risque que l'offre ne s'accroisse trop à terme, tant à Madagascar que dans le reste du monde. Rompre la symétrie de la relation de dépendance qui unit le marché mondial de la vanille à l'économie malgache, tel est, en définitive, le défi auquel Antananarivo doit désormais se confronter.



* Yves Jégourel, maître de conférences à l'université de Bordeaux, directeur adjoint de CyclOpe et senior fellow à l'OCP Policy Center.

Source Le Point N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar