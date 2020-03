Brèves Madagascar Maurice : L’île interrompt provisoirement les vols avec l’Europe et la Réunion

Face à l’épidémie du Covid-19 qui se répand actuellement à travers de nombreux continents, les territoires qui ne sont pas encore affectés prennent des mesures radicales, afin de se protéger contre la propagation. L’île Maurice a coupé les vols reliant à l’Europe et à l’île de la Réunion.

Sachant la propagation actuelle du virus à l’ile de la Réunion, ainsi que le taux de mortalité qu’il fait en Europe, l’ile Maurice n’a pas attendu longtemps pour réagir. Ces mesures préventives ont été prises par le Premier Ministre Pravind Jugnaugth le lundi 16 Mars 2020, et cette interruption durera 15 jours. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar