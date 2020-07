Brèves Madagascar Maurice : Un nouveau cas de Coronavirus en provenance de Madagascar

L'île Maurice a recensé un nouveau cas de Coronavirus. Il s'agit d'une personne en provenance de Madagascar. L'île Maurice ne recense presque plus aucun cas positif depuis un temps, et ce nouveau cas importé fait parti des trois nouveaux cas enregistrés dernièrement sur l'île.

Les vols aériens n'ont pas encore repris mais selon les informations, il s'agirait d'une évacuation sanitaire. Trois personnes étaient à bord, dont le malade et deux accompagnateurs. L'identité du cas positif n'est, par contre, pas précisé s'il s'agit du malade ou d'un des deux accompagnateurs, mais celui ci a déjà été placé au New ENT hospital for Covid-19 traitment et les deux autres, qui ont été testé négatif, en quarantaine. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar