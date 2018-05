Brèves Madagascar Mémoire en défense déposé par les avocats du PRM avec des parlementaires pro-Régime

Hier matin, les avocats de président de la République Hery Rajaonarimampianina et plusieurs parlementaires pro-régime, se sont rendus à la Haute Cours Constitutionnelle Ambohidahy pour déposer le mémoire en défense du président de la République.

Ce mémoire en défense du PRM fait suite à la requête de déchéance du président de la République des 73 députés du changement. Les avocats de Rajaonarimampianina de dire que ce mémoire suit les normes requises et est complètement dans les normes et dans les temps. Les parlementaires qui accompagnaient ont affirmé que c’est l’application des termes de la constitution qui est importante. Eux de continuer, qu’ils sont contre le coup d’État et une nouvelle transition. De leur côté, les députés du changement ont affirmé à travers son porte-parole, Hanitra Razafimanantsoa qu’ils ne vont pas utiliser leurs droits de réponse. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar